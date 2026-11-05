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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

13:46 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,77 €		 Abst. Kursziel*:
-10,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,98%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.11.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
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05.11.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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