Siemens Healthineers Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 50,2 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,77 €
|Abst. Kursziel*:
-10,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,98%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG