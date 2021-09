NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die jüngst erst gestartete Aktie von Siemens Healthineers nach ersten Rückmeldungen von Investoren auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Bei dem Medizintechnikkonzern rechneten Anleger im Zuge des Kapitalmarkttages im November mit höheren mittelfristigen Zielen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei jüngst untermauert worden durch Aussagen des Konzernchefs im "Handelsblatt"./tih/edh