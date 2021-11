NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Margenentwicklung des Medizintechnikkonzerns habe positiv überrascht, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/22 entspreche den Erwartungen./edh/ck