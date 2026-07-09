DAX 25.116 +0,0%ESt50 6.275 -0,1%MSCI World 4.856 +0,1%Top 10 Crypto 8,3835 +4,3%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 56.299 +1,8%Euro 1,1431 +0,0%Öl 76,18 +0,4%Gold 4.109 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich gespalten -- SK hynix vor NASDAQ-Start -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- Oracle, SpaceX, Tesla, Bayer, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie: Hedgeye sieht 23 Prozent Abwärtspotenzial trotz KI-Übernahmeplan Apple-Aktie: Hedgeye sieht 23 Prozent Abwärtspotenzial trotz KI-Übernahmeplan
Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,72 EUR +0,24 EUR +0,70 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Healthineers jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,33 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Hold

08:41 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,72 EUR 0,24 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,54 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:41 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
06.07.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

dpa-afx Pessimistischer Blick Analyst streicht Kursziel zusammen: Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert Analyst streicht Kursziel zusammen: Siemens Healthineers-Aktie kaum verändert
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Freitagshandels steigen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Vormittag ab
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag billiger
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagmittag
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen