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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Hold

13:11 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
37,17 EUR 0,07 EUR 0,19%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,04 €		 Abst. Kursziel*:
5,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:11 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:41 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
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