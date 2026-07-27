Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 42,01 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einschätzung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Sam England am Freitag. Der Bereich Diagnostik bleibe ein erheblicher Hemmfaktor./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,04 €
|Abst. Kursziel*:
5,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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