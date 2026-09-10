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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Hold

12:11 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
38,70 EUR 0,43 EUR 1,12%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Siemens Healthineers fehlten ungeachtet der attraktiven Bewertung kurzfristige Kurstreiber./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,64 €		 Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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