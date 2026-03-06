Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 45,13 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Kaufen
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
41,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
39,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|15:41
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG