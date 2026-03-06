DAX 23.273 -1,4%ESt50 5.638 -1,4%MSCI World 4.359 -1,1%Top 10 Crypto 9,0570 +4,5%Nas 22.290 -0,4%Bitcoin 59.979 +4,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 103,2 +10,5%Gold 5.108 +0,1%
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Kursrutsch beim DAX beschleunigt sich zeitweise unter 23.000-Punkte-Marke - Steigender Ölpreis sorgt für Risikoflucht
Siemens Healthineers Aktie

39,80 EUR -0,55 EUR -1,36 %
STU
Marktkap. 45,13 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
Symbol SEMHF

DZ BANK

Siemens Healthineers Kaufen

15:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
39,80 EUR -0,55 EUR -1,36%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
41,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

15:41 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
20.02.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Investment-Tipp Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag in Rot
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Purchase of Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs: 1) Purchase in the amount of 200.00 EUR per month ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
