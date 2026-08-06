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DZ BANK

Siemens Healthineers Kaufen

12:41 Uhr
Siemens Healthineers Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Kaufen

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
39,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
39,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:41 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
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03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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