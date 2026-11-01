Siemens Healthineers Aktie
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Marktkap. 49,07 Mrd. EURKGV 19,18
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Medizintechnikkonzern auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Kaufen
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
43,81 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
42,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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