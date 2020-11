HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit Blick auf die geplante Varian-Übernahme in den USA auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Durch die Übernahme könnte der Medizinkonzern einen bedeutenden Schritt hin zu einem führenden Unternehmen im Gesundheitswesen mit einem umfangreichen Portfolio zur Krebsbekämpfung machen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis