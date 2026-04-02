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Marktkap. 40,19 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Healthineers Neutral

08:06 Uhr
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,59 €		 Abst. Kursziel*:
26,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

10:06 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:06 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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