Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 40,19 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Neutral
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,59 €
|Abst. Kursziel*:
26,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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