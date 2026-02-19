DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.524 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.741 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,65 -0,4%Gold 5.007 +0,2%
Top News
Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Siemens Healthineers Aktie

41,58 EUR +0,12 EUR +0,29 %
STU
Marktkap. 46,35 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
41,58 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts sowie Anteilsverkäufen des Mutterkonzerns Siemens biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Natalia Webster in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zu beiden Themen sollte es im weiteren Jahresverlauf mehr Klarheit geben, und der Fokus dürfte sich zunehmend in Richtung der attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechnikkonzerns verschieben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,44 €		 Abst. Kursziel*:
32,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
41,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

