Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 46,35 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts sowie Anteilsverkäufen des Mutterkonzerns Siemens biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Natalia Webster in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zu beiden Themen sollte es im weiteren Jahresverlauf mehr Klarheit geben, und der Fokus dürfte sich zunehmend in Richtung der attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechnikkonzerns verschieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,44 €
|Abst. Kursziel*:
32,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG