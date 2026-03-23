Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 40,94 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,80 €
|Abst. Kursziel*:
49,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
36,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,89%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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