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Marktkap. 40,94 Mrd. EUR

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RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

11:06 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
36,94 EUR 0,17 EUR 0,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,80 €		 Abst. Kursziel*:
49,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,89%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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