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RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

16:26 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass Siemens das Szenario eines längeren Abspaltungsprozesses für den Medizintechnikkonzern bestätigt habe, dürfte die Anleger enttäuschen, auch wenn viele mit Blick auf den Alternativplan eines schnelleren Ablaufs skeptisch gewesen seien, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Wenn das Unternehmen die für das zweite Halbjahr avisierte Umsatz- und Margenverbesserung schaffe, könnte das den Aktienkurs aber mittelfristig unterstützen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
38,35 €		 Abst. Kursziel*:
43,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,31%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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