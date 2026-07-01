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RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

09:36 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
35,27 EUR 0,37 EUR 1,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,56 €		 Abst. Kursziel*:
30,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
35,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,59%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
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