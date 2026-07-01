Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 38,89 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,56 €
|Abst. Kursziel*:
30,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
35,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,59%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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