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RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

08:41 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
37,79 €		 Abst. Kursziel*:
19,08%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
37,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
Natalia Webster 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:41 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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