Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 42,27 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,79 €
|Abst. Kursziel*:
19,08%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
37,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
Natalia Webster
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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