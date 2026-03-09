DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0530 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 44,67 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

08:16 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Siemens Healthineers AG
39,36 EUR -0,16 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Konferenz habe Finanzvorstand Jochen Schmitz erklärt, er erwarte eine Vereinbarung mit Siemens über die Abspaltung des Medizintechnikkonzerns weiterhin im besten Fall im September oder Oktober, schrieb Hassan Al-Wakeel in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Das Engagement im Nahen Osten habe Schmitz als überschaubar mit einem Umsatzanteil von weniger als 5 Prozent bezeichnet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:16 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
09.03.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
20.02.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

