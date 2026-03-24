Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 41 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,97 €
|Abst. Kursziel*:
48,77%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,57%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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