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Marktkap. 41 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

14:06 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
37,02 EUR 0,27 EUR 0,73%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,97 €		 Abst. Kursziel*:
48,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,57%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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