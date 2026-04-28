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Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

15:46 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,87 €		 Abst. Kursziel*:
57,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,05%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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