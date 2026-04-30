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Marktkap. 38,95 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

09:16 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,92 EUR 0,05 EUR 0,14%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zog in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schlüsse aus einem Gespräch mit dem Konzernchef des Strahlentechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler. Er zielte dabei auf Verfahren zur bildgebenden Prostatakrebs-Diagnose (PSMA-PET) ab. Eckert & Ziegler wollte seine Kapazitäten für Ga68-Generatoren - einer Schlüsselkomponente einiger PSMA-PET - verdoppeln. Er wertet dies auch positiv für Siemens Healthineers./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,75 €		 Abst. Kursziel*:
58,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,50%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
30.04.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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