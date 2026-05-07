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Siemens Healthineers Aktie

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Marktkap. 39,85 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das schwache Diagnostik-Geschäft zehre an den Gewinnerwartungen und habe sich damit am Berichtstag auch die Aktien belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 seien die Erwartungen nun schon auf eine neue Basis gebracht worden. Er selbst nimmt nun für 2027 eine vorsichtigere Haltung ein, glaubt aber auf längere Frist weiter an eine gute Story der Aktie./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,93 €		 Abst. Kursziel*:
47,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,54%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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