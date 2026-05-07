Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,85 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das schwache Diagnostik-Geschäft zehre an den Gewinnerwartungen und habe sich damit am Berichtstag auch die Aktien belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 seien die Erwartungen nun schon auf eine neue Basis gebracht worden. Er selbst nimmt nun für 2027 eine vorsichtigere Haltung ein, glaubt aber auf längere Frist weiter an eine gute Story der Aktie./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,93 €
|Abst. Kursziel*:
47,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,54%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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