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Marktkap. 38,31 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Barclays Capital

Siemens Healthineers Overweight

11:21 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,63 EUR 0,00 EUR 0,00%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über das Thema Verbraucherpreise, erwähnte Hassan Al-Wakeel am Freitag. Bei dem Medizintechnik-Konzern böten Dienstleistungsverträge wegen enthaltener Verbraucherpreisindex-Klauseln eine gute Absicherung gegen die Inflation./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,62 €		 Abst. Kursziel*:
44,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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