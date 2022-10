LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Quartal von 64 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem soliden Wachstum, wenn Corona-Antigen-Tests außen vor gelassen werden. Das Quartal des Medizintechnikkonzerns sei wohl geprägt von einer Erholung in China und anhaltenden Beschränkungen in der Lieferkette. 2023 rücke jetzt in den Fokus./tih/la