Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie Bernstein Research: Outperform-Note für Infineon-Aktie
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX dreht ins Plus
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 43,59 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
Siemens Healthineers AG
38,84 EUR -0,03 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei Siemens Healthineers sei die operative Qualität des Unternehmens nicht hinreichend eingepreist./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,55 €		 Abst. Kursziel*:
54,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,83%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:46 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
09.03.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
20.02.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Experten-Einschätzung Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag leichter
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag schwächer
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Purchase of Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs: 1) Purchase in the amount of 200.00 EUR per month ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
