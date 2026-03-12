Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 43,59 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei Siemens Healthineers sei die operative Qualität des Unternehmens nicht hinreichend eingepreist./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,55 €
|Abst. Kursziel*:
54,99%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,83%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
