Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,38 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington äußerte am Mittwochabend seine letzten Gedanken, was das zweite Geschäftsquartal betrifft - auch unter dem Einfluss der jüngsten Resultate von GE Healthcare. Diese verstärkten die Wahrnehmung von Risiken, was aber im Aktienkurs wohl schon eingepreist sei. Auf kurze Sicht hält er es aber für schwierig, bei Healthineers positive Kurstreiber zu finden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,77 €
|Abst. Kursziel*:
81,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,61%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|12:11
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|31.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.