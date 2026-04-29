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Marktkap. 39,38 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

12:11 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,13 EUR 0,31 EUR 0,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington äußerte am Mittwochabend seine letzten Gedanken, was das zweite Geschäftsquartal betrifft - auch unter dem Einfluss der jüngsten Resultate von GE Healthcare. Diese verstärkten die Wahrnehmung von Risiken, was aber im Aktienkurs wohl schon eingepreist sei. Auf kurze Sicht hält er es aber für schwierig, bei Healthineers positive Kurstreiber zu finden./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,77 €		 Abst. Kursziel*:
81,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,61%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:11 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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07.04.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
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