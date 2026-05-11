DAX 24.350 +0,1%ESt50 5.895 -0,3%MSCI World 4.763 -0,1%Top 10 Crypto 10,21 -3,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.990 -0,6%Euro 1,1754 -0,3%Öl 106,0 +1,3%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,36 EUR -0,14 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,65 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
33,36 EUR -0,14 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,30 auf 55,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei im zweiten Geschäftsquartal ganz okay gelaufen, schrieb David Adlington am Montagabend. Und die "Tage der Diagnostik-Bremse" schienen gezählt. Das Management schaue letztlich nach einem Exit, wie von ihm schon lange präferiert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,80 €		 Abst. Kursziel*:
65,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,27%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
07.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag in Rot
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Healthineers
finanzen.net Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026
finanzen.net Siemens Healthineers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag südwärts
finanzen.net Deutsche Bank AG gibt Siemens Healthineers-Aktie Hold
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie gibt nach: Prognose gesenkt - Labordiagnostik auf dem Prüfstand
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks XRAY & Siemens Healthineers Secure FDA Nod for Dental-Dedicated MRI
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Purchase of Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs: 1) Purchase in the amount of 200.00 EUR per month ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen