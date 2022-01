NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Branchenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77,50 Euro belassen. Sowohl die Auftragslage als auch die Installation medizintechnischer Anlagen in Krankenhäusern seien auf kurze Sicht deutlich robuster gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Ansonsten hätten die Top-Manager etliche Themen vom Kapitalmarkttag im November nochmals aufgegriffen./bek/jha/