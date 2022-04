NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71,10 Euro belassen. Analyst David Adlington sieht sich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal im Einklang mit dem Marktkonsens. Für das Gesamtjahr ist er allerdings optimistischer aufgrund höherer Margenerwartungen an den Imaging-Bereich./ag/gl