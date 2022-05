NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69,40 Euro belassen. Der europäische Medizinsektor sei einem "perfekten Sturm" aus steigenden Anleiherenditen und Kosten bei gleichzeitigen Lieferkettenproblemen ausgesetzt und habe seit Jahresbeginn deutlich stärker als der Markt verloren, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Einige Bereiche seien im Abschwung aber widerstandsfähiger als andere. Da er nicht mit deutlich sinkenden Investitionen der Krankenhäuser rechne, sehe er etwa Siemens Healthineers weiter positiv./gl/edh