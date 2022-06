NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte die Hemmnisse durch die Lockdowns in China im dritten Geschäftsquartal nur zum Teil durch Rückenwind von der Währungsseite ausgeglichen haben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte am Markt aber bereits antizipiert werden. Die Nachfrage bleibe unterdessen robust./tav/jha/