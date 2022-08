NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 69,40 auf 63,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Medizintechnikkonzerns im dritten Unternehmensquartal sei im Vergleich zu Wettbewerbern gut gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch könne sich auch Siemens Healthineers kaum dem inflationären Druck entziehen./ck/he