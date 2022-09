NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63,10 Euro belassen. Insgesamt sei der Medizintechnikkonzern gut positioniert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die angepeilten Zielspannen für das Umsatzwachstum und den bereinigten Gewinn je Aktie erschienen sehr realistisch./la/he