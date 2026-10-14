Siemens Aktie
Marktkap. 209,24 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 277 auf 300 Euro angehoben. Der Technologiekonzern gehe mit einer starken Position und einer verbesserten Prognosetransparenz hinsichtlich des Auftragsbestands in das neue Geschäftsjahr, nachdem in dem gerade beendeten ein hoher Auftragseingang verzeichnet worsen sei, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte sich in einer Hebelwirkung beim Wachstum und bei den Betriebskosten niederschlagen. Allerdings sollten diese positiven Aspekte bereits größtenteils in den Markterwartungen berücksichtigt sein./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
270,65 €
|Abst. Kursziel*:
10,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
268,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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