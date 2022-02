FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 189 auf 182 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Technologiekonzern sei stark ins Jahr gestartet und habe in fast allen Bereichen positiv überrascht, so dass er noch im laufenden Quartal den Ausblick anheben könnte, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den niedrigeren fairen Wert begründete er mit steigenden Zinsen./gl/jha