FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Bei näherer Betrachtung sei das gemischt ausgefallene dritte Geschäftsquartal des Industriekonzerns gar nicht so schlecht und die Anpassung des Ausblicks sei erwartet worden, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs preise eine Rezession vermutlich bereits weitgehend ein./ck/bek