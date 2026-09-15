Bernstein Research

Siemens Outperform

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das größte Ergebnispotenzial./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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