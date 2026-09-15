Siemens Aktie
Marktkap. 199,56 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner seien ein Bernstein-Topfavorit für das zweite Halbjahr, schrieb Alasdair Leslie am Dienstag. Im Bereich Digital Industries (DI) sieht er das größte Ergebnispotenzial./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 15:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
261,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
260,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,90%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
301,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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