Siemens Outperform

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Analyst Nicholas Green verwies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion auf eine starke Nachfrage nach Elektrifizierungstechnik und Industriesoftware des Technologiekonzerns. Der Bereich Mobility habe sich hingegen schwach entwickelt in Relation zu hohen Vergleichswerten. Zudem bekomme das DI-Automatisierungsgeschäft noch ein schwieriges Marktumfeld zu spüren./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:52 / UTC

