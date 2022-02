NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Konzern könne für das erste Geschäftsquartal eine starke Auftragslage, eine gute Umsatzdynamik und ein überraschend hohes Ergebnis (Ebita) im Industriegeschäft vorweisen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Bereich sieht er für die Konsensschätzungen Luft nach oben - ungeachtet der bestätigten Ziele für 2022./gl/mis