NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Austausch mit dem Management des Energiebereichs von Siemens habe der Fokus auf den Kosten und dem Cashflow gelegen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mf/ajx