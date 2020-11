NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Er sehe für seine Schätzungen etwas Luft nach oben, da viele Investitionsgüterhersteller im vergangenen Quartal dank Kosteneinsparungen und Nachholeffekten bei der Nachfrage ergebnisseitig positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das Vergleichsquartal der Münchener aus dem Vorjahr aber außerordentlich gewesen sei, liege die Messlatte hoch. Willi rechnet zudem mit einem allenfalls vorsichtigen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Die Aktie bleibe im Branchenvergleich aber attraktiv bewertet./gl/tih