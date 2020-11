NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 125 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andreas Willi lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den Free Cashflow des Industriekonzerns. An seiner Empfehlung hielt er fest in der Erwartung einer kompletten Neubewertung der Aktien am Markt./bek/he