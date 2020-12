NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach der Veröffentlichung des Jahresberichts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analyst Andreas Willi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem auf den detaillierten Ausblick des Industriekonzerns sowie auf den neuen Vergütungsplan für den Vorstand./ck/he