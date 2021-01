NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor den anstehenden Quartalszahlen aus dem europäischen Kapitalgütersektor auf "Overweight" belassen. Alles in allem dürften die Unternehmen die Erwartungen an das vierte Quartals erfüllt haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zum Jahresende 2020 hin hätten sich die Konjunkturdaten aus der Industrie als robust erwiesen. Zwar sei der Sektor im Vergleich zum Markt teuer, doch werde er unterstützt durch "grüne Investitionen" und Kapitalausgaben im Zuge der erwarteten wirtschaftlichen Erholung. Siemens dürfte im ersten Geschäftsquartal 2020/21 auf gutem Wege gewesen sein. Der Ausblick sollte bestätigt werden./bek/ck