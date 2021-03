NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung am 24. Juni sei die nächste Gelegenheit für den Elektrotechnikkonzern, diverse Themen anzugehen und den Bewertungsabschlag auf die Aktie zu verringern, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei im Branchenvergleich aber trotzdem noch hoch bewertet./gl/edh