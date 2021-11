NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 182 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe auftragsseitig die Erwartungen übertroffen und zudem einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit höheren operativen Ergebnissen, einer niedrigeren Verschuldung sowie einer höheren Bewertung von Siemens Health./gl/he