NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Andreas Willi passte seine Schätzungen vor den Zahlen für das erste Geschäftsquartal an. Er berücksichtigt nun die Integrationskosten für den von Siemens Healthineers getätigten Varian-Zukauf sowie jüngste Wechselkurseffekte, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/bek