NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Industriekonzern schneide weiterhin stark ab, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies treibe nicht nur die Unternehmensgewinne an, auch der Aktienkurs sollte davon profitieren./tih/mis