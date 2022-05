NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 190 auf 178 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Industriegüterhersteller sehe sich konjunkturellem Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützend wirkten die Bewertung der Aktien und die Wachstumsdynamik im operativen Geschäft./bek/he