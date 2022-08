NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson bezeichnete den Auftragseingang des Technologiekonzerns in einem am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar als durch die Bank sehr stark. Der Barmittelzufluss sei stark gewesen./la/jha/