NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Im Detail seien diese besser gewesen als die Schlagzeilen vermuten ließen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass der operative Ausblick des Industriekonzerns - also ex Siemens Energy - intakt sei und von guten Auftragszahlen gestützt werde./bek/jha/